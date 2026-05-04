Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Генсек МПС награжден почетной медалью Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    • 04 мая, 2026
    • 18:16
    Генсек МПС награжден почетной медалью Милли Меджлиса

    Сотрудничество Межпарламентского союза (МПС) с Милли Меджлисом успшено и активно развивается, в частности азербайджанские депутаты представлены на руководящих должностях в этой организации.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель азербайджанского парламента Сахиба Гафарова на встрече с находящимся с визитом в нашей стране генеральным секретарем МПС Мартином Чунгонгом.

    Спикер с удовлетворением отметила сотрудничество Милли Меджлиса с Парламентской сетью Движения неприсоединения и поддержку этого сотрудничества со стороны генерального секретаря МПС.

    Было отмечено, что налаживание межпарламентского диалога между Баку и Ереваном служит основным мирным целям МПС.

    В ходе встречи Чунгонг высоко оценил прогресс, достигнутый на Парламентской конференции в Азербайджане в рамках COP29. Он отметил, что благодаря этим достижениям весь мир стал свидетелем мобилизационной силы парламентов.

    В конце встречи за заслуги в развитии конструктивного диалога и эффективного сотрудничества между парламентами, а также за вклад в укрепление и расширение двусторонних и многосторонних связей между парламентом Азербайджана и Межпарламентским союзом Мартин Чунгонг был награжден почетной медалью Милли Меджлиса.

    Генсек МПС награжден почетной медалью Милли Меджлиса
    Генсек МПС награжден почетной медалью Милли Меджлиса
    Генсек МПС награжден почетной медалью Милли Меджлиса
    Генсек МПС награжден почетной медалью Милли Меджлиса
    Генсек МПС награжден почетной медалью Милли Меджлиса
    Генсек МПС награжден почетной медалью Милли Меджлиса
    Генсек МПС награжден почетной медалью Милли Меджлиса

    Сахиба Гафарова Мартин Чунгонг Милли Меджлис Межпарламентский союз
    Фото
    Sahibə Qafarova: Milli Məclisin deputatları PAİ-də rəhbər vəzifələrdə təmsil olunurlar
    Фото
    IPU Secretary General hails Azerbaijan's active role within organization

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей