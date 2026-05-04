Генсек МПС награжден почетной медалью Милли Меджлиса

Сотрудничество Межпарламентского союза (МПС) с Милли Меджлисом успшено и активно развивается, в частности азербайджанские депутаты представлены на руководящих должностях в этой организации.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель азербайджанского парламента Сахиба Гафарова на встрече с находящимся с визитом в нашей стране генеральным секретарем МПС Мартином Чунгонгом.

Спикер с удовлетворением отметила сотрудничество Милли Меджлиса с Парламентской сетью Движения неприсоединения и поддержку этого сотрудничества со стороны генерального секретаря МПС.

Было отмечено, что налаживание межпарламентского диалога между Баку и Ереваном служит основным мирным целям МПС.

В ходе встречи Чунгонг высоко оценил прогресс, достигнутый на Парламентской конференции в Азербайджане в рамках COP29. Он отметил, что благодаря этим достижениям весь мир стал свидетелем мобилизационной силы парламентов.

В конце встречи за заслуги в развитии конструктивного диалога и эффективного сотрудничества между парламентами, а также за вклад в укрепление и расширение двусторонних и многосторонних связей между парламентом Азербайджана и Межпарламентским союзом Мартин Чунгонг был награжден почетной медалью Милли Меджлиса.