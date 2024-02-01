Гафарова: Баку рассчитывает на поддержку парламентов европейских стран в вопросе нормализации с Ереваном

Официальный Баку рассчитывает на поддержку международного сообщества, в том числе парламентов европейских стран, в вопросе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Официальный Баку рассчитывает на поддержку международного сообщества, в том числе парламентов европейских стран, в вопросе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на первом пленарном заседании весенней сессии парламента.

Она отметила, что многие страны и международные организации занимают совершенно противоположную позицию: "Вооружение Армении, инициативы о принятии резолюций против Азербайджана в парламентах и международных организациях не служат интересам народов региона и мирной повестке дня. На данный момент Южный Кавказ как никогда нуждается в мире и стабильности".

Гафарова подчеркнула, что восстановление Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета, независимый политический курс Баку не должны вызывать беспокойство у других стран. Наоборот, независимая политика создает надежную основу для урегулирования любых конфликтов и недоразумений без вмешательства третьих сторон, добавила она.