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Гафарова: Баку рассчитывает на поддержку парламентов европейских стран в вопросе нормализации с Ереваном

Гафарова: Баку рассчитывает на поддержку парламентов европейских стран в вопросе нормализации с Ереваном Официальный Баку рассчитывает на поддержку международного сообщества, в том числе парламентов европейских стран, в вопросе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Милли Меджлис
1 февраля 2024 г. 12:13
Гафарова: Баку рассчитывает на поддержку парламентов европейских стран в вопросе нормализации с Ереваном

Официальный Баку рассчитывает на поддержку международного сообщества, в том числе парламентов европейских стран, в вопросе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на первом пленарном заседании весенней сессии парламента.

Она отметила, что многие страны и международные организации занимают совершенно противоположную позицию: "Вооружение Армении, инициативы о принятии резолюций против Азербайджана в парламентах и международных организациях не служат интересам народов региона и мирной повестке дня. На данный момент Южный Кавказ как никогда нуждается в мире и стабильности".

Гафарова подчеркнула, что восстановление Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета, независимый политический курс Баку не должны вызывать беспокойство у других стран. Наоборот, независимая политика создает надежную основу для урегулирования любых конфликтов и недоразумений без вмешательства третьих сторон, добавила она.

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Версия на английском языке Speaker of Milli Majlis calls on parliaments of European countries
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri Avropa ölkələrinin parlamentlərinə çağırış edib

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