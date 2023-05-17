Депутаты Милли Меджлиса встретились с членами Сейма Латвии

Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-латвийским межпарламентским связям Камран Байрамов и член Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Асим Моллазаде посетили Латвию.

Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-латвийским межпарламентским связям Камран Байрамов и член Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Асим Моллазаде посетили Латвию.

Как сообщает Report, в рамках визита состоялась встреча с заместителем председателя Сейма Латвии Янисом Грасбергсом, секретарем Сейма Латвии и руководителем группы содействия сотрудничеству с парламентом Азербайджана Армандсом Краузе и другими членами группы.

На встрече с Янисом Грасбергсом было отмечено, что между Азербайджаном и Латвией успешно развиваются межпарламентские отношения, подчеркнута важность продолжения взаимных визитов между двумя странами. На встрече стороны также подчеркнули важность продолжения межпарламентского сотрудничества в рамках различных платформ и международных организаций.

В ходе встречи с членами группы содействия сотрудничеству с парламентом Азербайджана им была предоставлена подробная информация об основных направлениях внешней политики Азербайджана, в том числе о новых реалиях, сложившихся в регионе после Отечественной войны, о мирной повестке дня, продвигаемой Азербайджаном, о масштабных восстановительно-строительных работах, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях.