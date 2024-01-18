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Депутат предлагает провести в Милли Меджлисе слушания по вопросам образования

Депутат предлагает провести в Милли Меджлисе слушания по вопросам образования Родители учащихся I и II классов жалуются на сложность школьной программы, однако их жалобы, обращения остаются без внимания.
Милли Меджлис
18 января 2024 г. 10:21
Депутат предлагает провести в Милли Меджлисе слушания по вопросам образования

Родители учащихся I и II классов жалуются на сложность школьной программы, однако их жалобы, обращения остаются без внимания.

Как сообщает Report, об этом сказал член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, депутат Рауф Алиев.

"Родители жалуются, что дети не справляются со школьной программой, и им приходится после работы выполнять домашние задания вместе с детьми. Этот вопрос должен найти свое решение. Предлагаю провести совместные слушания с Комитетом по науке и образованию и выявить корень этой проблемы", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Deputat Milli Məclisdə təhsillə bağlı dinləmə keçirilməsini təklif edir

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