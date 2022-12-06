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Депутат: Необходимо подготовить телепередачи, рассчитанные на соотечественников в Иране

Депутат: Необходимо подготовить телепередачи, рассчитанные на соотечественников в Иране "На азербайджанском телевидении и радио должны быть подготовлены передачи, рассчитанные на наших соотечественников, проживающих в Иране".
Милли Меджлис
6 декабря 2022 г. 12:40
Депутат: Необходимо подготовить телепередачи, рассчитанные на соотечественников в Иране

"На азербайджанском телевидении и радио должны быть подготовлены передачи, рассчитанные на наших соотечественников, проживающих в Иране".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, ряд иранских новостных агентств, а также телеканалов, в частности канал "Səhər", постоянно допускают оскорбительные высказывания в адрес президента и народа Азербайджана: "Иранское радио вмешивается в эфирное пространство Азербайджана. Дискуссии о вмешательстве канала "Səhər" и иранского радио в эфирное пространство Азербайджана ведутся давно, но до сих пор этот вопрос не решен. Мы должны серьезно об этом подумать".

Депутат отметил, что для азербайджанцев, проживающих в Иране, должны быть подготовлены телерадиопередачи: "Мы должны наладить работу на разных языках, в частности на персидском и арабском, для донесения до мира азербайджанских реалий и разоблачения армянского зверства".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Azərbaycan teleradiolarında İranda yaşayan soydaşlarımıza yönəlik verilişlər hazırlanmalıdır"

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