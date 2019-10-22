Депутат Милли Меджлиса Азербайджана поднял вопрос о митинге оппозиции

"19 октября в центре Баку была предпринята попытка провести митинг. Это противозаконный шаг. Группа людей, не любящих Азербайджан, выступающих против народа, государства и состоящих в сговоре с армянским лобби, попытались нарушить стабильность в стране, причинить вред единству народа и властей".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан", председатель парламентского комитета по работе с общественными объединениями и религиозными структурами Сиявуш Новрузов.

С.Новрузов призвал депутатов высказать свое отношение к данному вопросу: "Правоохранительные органы должны провести расследование в связи с этим митингом. Каждый должен высказать свою позицию…".