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Депутат Милли Меджлиса Азербайджана поднял вопрос о митинге оппозиции

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана поднял вопрос о митинге оппозиции

"19 октября в центре Баку была предпринята попытка провести митинг. Это противозаконный шаг. Группа людей, не любящих Азербайджан, выступающих против народа, государства и состоящих в сговоре с армянским лобби, попытались нарушить стабильность в стране, причинить вред единству народа и властей".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан", председатель парламентского комитета по работе с общественными объединениями и религиозными структурами Сиявуш Новрузов

С.Новрузов призвал депутатов высказать свое отношение к данному вопросу: "Правоохранительные органы должны провести расследование в связи с этим митингом. Каждый должен высказать свою позицию…".

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