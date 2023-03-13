Депутат: Где это видано, чтобы в университет принимали 75 человек , а выпускали100?

Депутат: Где это видано, чтобы в университет принимали 75 человек , а выпускали100?

"Где это видано, чтобы в университет принимали 75 человек, скажем, на юридический факультет, а а выпускали100?!"

https://static.report.az/photo/167d50e3-4217-3319-a878-b3a40c7b200d.jpg https://static.report.az/photo/167d50e3-4217-3319-a878-b3a40c7b200d.jpg