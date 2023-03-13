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Депутат: Где это видано, чтобы в университет принимали 75 человек , а выпускали100?

Депутат: Где это видано, чтобы в университет принимали 75 человек , а выпускали100? "Где это видано, чтобы в университет принимали 75 человек, скажем, на юридический факультет, а а выпускали100?!"
Милли Меджлис
13 марта 2023 г. 11:41
Депутат: Где это видано, чтобы в университет принимали 75 человек , а выпускали100?

"Где это видано, чтобы в университет принимали 75 человек, скажем, на юридический факультет, а а выпускали100?!"

Как сообщает Report,ь об этом заявил депутат Муса Гасымлы на слушаниях в Милли Меджлисе по законопроекту "О высшем образовании".

По его словам, желающие могут уезжать учиться за границу, и это их право: "Как мы можем сделать прием в университеты доступным для всех? Но пусть они готовят качественные кадры. Где это видано, чтобы в университет принимали 75 человек, скажем, на юридический факультет, а а выпускали100?! Этого нет нигде в мире. Мы обманываем сами себя. Чтобы двигаться вперед, мы должны сделать наше образование качественным".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Harada görünüb ki, universitetə 75 nəfər qəbul olunsun, amma 100 nəfər bitirsin?!"

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