Депутат: Где это видано, чтобы в университет принимали 75 человек , а выпускали100?

"Где это видано, чтобы в университет принимали 75 человек, скажем, на юридический факультет, а а выпускали100?!"
Как сообщает Report,ь об этом заявил депутат Муса Гасымлы на слушаниях в Милли Меджлисе по законопроекту "О высшем образовании".
По его словам, желающие могут уезжать учиться за границу, и это их право: "Как мы можем сделать прием в университеты доступным для всех? Но пусть они готовят качественные кадры. Где это видано, чтобы в университет принимали 75 человек, скажем, на юридический факультет, а а выпускали100?! Этого нет нигде в мире. Мы обманываем сами себя. Чтобы двигаться вперед, мы должны сделать наше образование качественным".