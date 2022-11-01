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Депутат: Единство НПО важно для защиты национальных интересов Азербайджана

Депутат: Единство НПО важно для защиты национальных интересов Азербайджана Единство НПО важно для защиты национальных интересов Азербайджана. Силу этого единства мы наблюдали во время Отечественной войны.
Милли Меджлис
1 ноября 2022 г. 11:54
Депутат: Единство НПО важно для защиты национальных интересов Азербайджана
Report/ Firi salim

Единство НПО важно для защиты национальных интересов Азербайджана. Силу этого единства мы наблюдали во время Отечественной войны.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса, председатель наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азай Гулиев заявил во время выступления на общественных слушаниях на тему “Усиление сотрудничества парламент-НПО”.

По его словам, после победы Азербайджан находится на наиболее уязвимом этапе, растут нападки на страну в дипломатической и в иных сферах: “Поэтому не надо расслабляться. Регулярно предлагается совершенствование законодательства в отношении НПО, и наше правительство принимает это во внимание".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "QHT-lərin Azərbaycanın milli maraqlarının qorunması üçün birliyi vacibdir"

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