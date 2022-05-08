Делегация во главе с Сахибой Гафаровой посетит Швейцарию

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафарова, 9 мая отбывает с официальным визитом в Швейцарию.
Как передает Report, в состав делегации входят председатель парламентского комитета и глава рабочей группы по межпарламентским связям со Швейцарией Хиджран Гусейнова, депутаты Агия Нахчыванлы, Вахид Ахмедов и Эркин Гадирли, а также руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие.
В программу поездки входят встречи спикера парламента Сахибы Гафаровой с вице-президентом Швейцарии, а также председателями Национального совета и Совета по кантонам Федерального собрания страны.
На встречах будут обсуждаться нынешнее состояние и перспективы роста межпарламентских отношений, расширение сотрудничества на двусторонней и многосторонней основах.
Поездка завершится 11 мая.