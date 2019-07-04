Члены азербайджанской делегации в ПАСЕ встретились с содокладчиком структуры

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Члены делегации Милли Меджлиса в Парламентской ассамблее Совета Европы встретились с содокладчиком Мониторингового комитета структуры по Азербайджану Стефаном Шеннаком.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель нашей делегации в ПАСЕ Самед Сеидов отметил важность сотрудничества между Азербайджаном и структурой.

Он сказал, что Азербайджан как равноправный член Совета Европы всегда относится к своим обязательствам с ответственностью: "Содокладчики играют важную роль в развитии связей".

Самед Сеидов рассказал о реформах, проводимых в последнее время стране во всех сферах страны. Он довел до сведения проделанные парламентом в данном направлении работы и отметил, что активно идет процесс совершенствования законодательной базы в связи с социально-экономическими реформами в стране. По его словам, по этой причине все еще продолжаются заседания внеочередной сессии парламента.

Он отметил, что в стране предпринимаются важные шаги для защиты прав и свобод человека, улучшения условий жизни, процветания: "В связи с этим совершенствуется законодательная база".

Он также затронул эффективную деятельность в ПАСЕ всех представленных в структуре наших депутатов.

Содокладчик мониторингового комитета ПАСЕ Стефан Шеннак выразил благодарность за искреннюю встречу. Он выразил удовлетворение быстрыми темпами развития азербайджанского государства в последнее время. Содокладчик сказал, что для устойчивого прогресса следует восстановить перемирие и спокойствие в мире и регионе.

Стороны обсудили представляющие взаимный интерес вопросы.

На встрече приняли участие депутаты Сахиба Гафарова, Севиндж Фаталиева и Асим Моллазаде.