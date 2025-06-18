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Азербайджан разрешит казино на искусственных островах Каспия

Азербайджан разрешит казино на искусственных островах Каспия В Азербайджане планируют разрешить проведение игр казино на искусственных земельных участках в Каспийском море.
Милли Меджлис
18 июня 2025 г. 14:03
Азербайджан разрешит казино на искусственных островах Каспия

В Азербайджане планируют разрешить проведение игр казино на искусственных земельных участках в Каспийском море.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагается внести в закон "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря, принадлежащей Азербайджанской Республике".

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

Согласно документу, в закон добавляется новая глава о создании условий для инвестиционной деятельности с целью стимулирования и развития предпринимательства на искусственных земельных участках.

На этих участках можно будет осуществлять все виды предпринимательской деятельности, не запрещенные нормативно-правовыми актами Азербайджана. В частности, азартные игры смогут проводиться только в специально отведенных местах, отвечающих требованиям, установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Порядок проведения игр казино также будет определяться соответствующим органом исполнительной власти. Организовывать игры сможет только юридическое лицо на основании лицензии, выданной с учетом мнения контролирующего органа.

Важно отметить, что лицам младше 21 года запретят прямое или косвенное участие в азартных играх.

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Версия на английском языке Azerbaijan to allow holding casino games on artificial land plots
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda süni torpaq sahələrində kazino oyunlarının keçirilməsinə icazə veriləcək

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