Азербайджан может присоединиться к конвенции по морским средствам навигации

Азербайджан может присоединиться конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования.

Как сообщает Report, законопроект включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 17 октября.

В повестке заседания парламента всего семь вопросов.