Азербайджан и Эфиопия будут сотрудничать в сфере обороны

Азербайджан будет сотрудничать с Эфиопией в сфере обороны.

Как сообщает Report, в Милли Меджлис поступил законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия о сотрудничестве в оборонной сфере".

Документ будет обсужден 14 апреля на заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.