Азербайджан и Эфиопия будут сотрудничать в сфере обороны
Милли Меджлис
- 13 апреля, 2026
- 12:13
Азербайджан будет сотрудничать с Эфиопией в сфере обороны.
Как сообщает Report, в Милли Меджлис поступил законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия о сотрудничестве в оборонной сфере".
Документ будет обсужден 14 апреля на заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.
