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Эмине Эрдоган высоко оценила поддержку Азербайджана в связи с землетрясением

Эмине Эрдоган высоко оценила поддержку Азербайджана в связи с землетрясением Первая леди Турции Амина Эрдоган высоко оценила поддержку азербайджанского государства и народа в связи с произошедшим в стране землетрясением и выразила благодарность за оказанную помощь.
Милли Меджлис
30 марта 2023 г. 10:16
Эмине Эрдоган высоко оценила поддержку Азербайджана в связи с землетрясением

Первая леди Турции Эмине Эрдоган высоко оценила поддержку азербайджанского государства и народа в связи с произошедшим в стране землетрясением и выразила благодарность за оказанную помощь.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

29 марта председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках своего визита в Соединенные Штаты Америки встретилась с первой леди Турции Эмине Эрдоган.

Сахиба Гафарова выразила удовлетворение встречей с Эмине Эрдоган и участием в мероприятии высокого уровня, проведенном в Организации Объединенных Наций по инициативе первой леди Турции. Первая леди Турции отметила, что Азербайджан представлен на высоком уровне в Организации Объединенных Наций в связи с инициативой "нулевые отходы". Она рассказала о важности этой инициативы в охране окружающей среды, решении глобальных экологических проблем.

Говоря о важности двусторонних и международных встреч турецких и азербайджанских официальных лиц с точки зрения дальнейшего укрепления связей, Эмине Эрдоган пожелала азербайджанскому государству и народу мира, спокойствия и благополучия.

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Версия на азербайджанском языке Əminə Ərdoğan zəlzələ ilə əlaqədar Azərbaycanın dəstəyini yüksək qiymətləndirib

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