Али Гусейнли: Все ордена и медали отражают в себе атрибуты государственности

"Все ордена и медали отражают в себе атрибуты государственности и военные атрибуты".
Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли при представлении в первом чтении законопроектов "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением орденов и медалей в честь Победы в Отечественной войне, и учреждении звания "Герой Отечественной войны".
По его словам, сейчас в Азербайджане имеются 10 орденов и 64 медали: "Наивысшей наградой Азербайджана является орден "Гейдар Алиев". Вторым орденом станет орден "Зафар". На нем в качестве символа изображен железный кулак".