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Али Гусейнли: Все ордена и медали отражают в себе атрибуты государственности

Али Гусейнли: Все ордена и медали отражают в себе атрибуты государственности Наивысшей наградой Азербайджана является орден "Гейдар Алиев"
Милли Меджлис
20 ноября 2020 г. 13:16
Али Гусейнли: Все ордена и медали отражают в себе атрибуты государственности

"Все ордена и медали отражают в себе атрибуты государственности и военные атрибуты".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли при представлении в первом чтении законопроектов "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением орденов и медалей в честь Победы в Отечественной войне, и учреждении звания "Герой Отечественной войны".

По его словам, сейчас в Азербайджане имеются 10 орденов и 64 медали: "Наивысшей наградой Азербайджана является орден "Гейдар Алиев". Вторым орденом станет орден "Зафар". На нем в качестве символа изображен железный кулак".

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Версия на азербайджанском языке Əli Hüseynli: “Zəfər” ordeninin üzərində dəmir yumruq simvolu təsvir olunub”

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