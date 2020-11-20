Али Гусейнли: Все ордена и медали отражают в себе атрибуты государственности

Наивысшей наградой Азербайджана является орден "Гейдар Алиев"

"Все ордена и медали отражают в себе атрибуты государственности и военные атрибуты".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли при представлении в первом чтении законопроектов "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением орденов и медалей в честь Победы в Отечественной войне, и учреждении звания "Герой Отечественной войны".

По его словам, сейчас в Азербайджане имеются 10 орденов и 64 медали: "Наивысшей наградой Азербайджана является орден "Гейдар Алиев". Вторым орденом станет орден "Зафар". На нем в качестве символа изображен железный кулак".