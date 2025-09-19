Али Гусейнли: Азербайджанский народ может гордиться сегодняшней стабильностью
- 19 сентября, 2025
- 11:11
Конституция - это соглашение между народом и властью.
Как передает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли на конференции, посвященной Дню государственного суверенитета. Мероприятие проходит 19 сентября в парламенте в рамках "Года Конституции и Суверенитета".
По его словам, за последние несколько лет суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен и народ может гордиться сегодняшней стабильностью.
Али Гусейнли также подчеркнул, что носителем суверенитета является народ.
