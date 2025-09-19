Əli Hüseynli: Son illərdə Azərbaycan dövləti və xalqı suverenlik təntənəsi yaşayıb
Milli Məclis
- 19 sentyabr, 2025
- 10:54
Konstitusiya xalq və hakimiyyət arasındakı razılaşmadır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli sentyabrın 19-da parlamentdə "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində keçirilən Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfransda çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, son illərdə Azərbaycan dövləti və xalqı suverenlik təntənəsi yaşayıb:
"Azərbaycanın suverenliyi tamamilə təmin edilib. Biz bugünkü sabitlik və konstitusiyamızın inkişafı ilə qürur duya bilərik".
Ə.Hüseynli müasir dövlətçilik anlayışında suverenliyin əsas mənbəyinin xalq olduğuna da diqqət çəkib.
Son xəbərlər
11:20
Siyavuş Novruzov: Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsinin bir addımlığındadırXarici siyasət
11:15
Ekvadordan Rusiyaya gələn gəmidə 1,5 tondan artıq kokain aşkarlanıbRegion
11:14
DTX Akademiyasının rəisi: Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklərin edilməsi zəruridirMilli Məclis
11:13
"Formula 1" zonasına keçirilməsi qadağan edilən əşyaların siyahısı açıqlanıbDaxili siyasət
11:10
Sadiq Qurbanov: Suverenliyin bərpası 1918-ci ildən bəri davam edən milli mübarizənin tarixi zirvəsi idiDaxili siyasət
11:06
Deputat: Azərbaycan Konstitusiyası dövrün tələblərinə cavab verirMilli Məclis
11:03
Aİ səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklərDigər ölkələr
10:58
İrandan 16 kq narkotikin ölkəyə keçirilməkdə şübhəli bilinən azərbaycanlı saxlanılıbHadisə
10:56
Foto
Video