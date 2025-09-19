İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    • 19 sentyabr, 2025
    • 10:54
    Əli Hüseynli: Son illərdə Azərbaycan dövləti və xalqı suverenlik təntənəsi yaşayıb

    Konstitusiya xalq və hakimiyyət arasındakı razılaşmadır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli sentyabrın 19-da parlamentdə "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində keçirilən Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfransda çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, son illərdə Azərbaycan dövləti və xalqı suverenlik təntənəsi yaşayıb:

    "Azərbaycanın suverenliyi tamamilə təmin edilib. Biz bugünkü sabitlik və konstitusiyamızın inkişafı ilə qürur duya bilərik".

    Ə.Hüseynli müasir dövlətçilik anlayışında suverenliyin əsas mənbəyinin xalq olduğuna da diqqət çəkib.

    Али Гусейнли: Азербайджанский народ может гордиться сегодняшней стабильностью

