"MJ Financial Services" BOKT nizamnamə kapitalını artırır
Maliyyə
- 18 dekabr, 2025
- 13:12
"MJ Financial Services" QSC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) nizamnamə kapitalını 4 800 160 manat və yaxud 17 dəfə artıraraq 300 010 manatdan 5 100 170 manata çatdırmağı planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, kapital artımı üçün dövriyyəyə hər birinin nominal dəyəri 30 001 manat olan 160 ədəd yeni səhm buraxılacaq.
Prosesin anderrayteri "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir. Bununla yanaşı,səhmləri almaq istəyən şəxslər BFB-nin üzvü olan digər investisiya şirkətlərinə də müraciət edə bilərlər.
Xatırladaq ki, "MJ Financial Services" 2019-cu ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 300 min manatdır. BOKT-un təsisçiləri isə Camal Aydınov (70%) və Mədəd Rüstəmovdur (30%).
Son xəbərlər
13:33
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Avropa çempionatı boksçularımız üçün uğurlu alındı"Fərdi
13:31
İsrail "Hizbullah"ın Livan ərazisində bütün hərbi infrastruktlarına zərbə endiribDigər ölkələr
13:24
Monteneqro XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
13:20
Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edibDaxili siyasət
13:19
Əsgərin müalicə olunduğu hospitalda ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılırHadisə
13:15
AzMİU kollektivi Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıbElm və təhsil
13:12
Braziliya millisinin sabiq futbolçusu "Fluminense" ilə müqaviləsini ləğv edibFutbol
13:12
"MJ Financial Services" BOKT nizamnamə kapitalını artırırMaliyyə
13:10
Foto