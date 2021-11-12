Ахлиман Амирасланов выразил беспокойство по поводу качества лекарств

12:17 "Качество лекарств, продаваемых сегодня в Азербайджане, вызывает беспокойство”. Как сообщает Report, об этом на совместном заседании парламентских комитетов по общественным объединениям и религиозным структурам; науке и образованию; по вопросам

Качество лекарственных препаратов, продаваемых в Азербайджане, вызывает беспокойство.



Как сообщает Report, заявил председатель комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранению и культуре в ходе очередных обсуждений проекта госбюджета на 2022 год.



“Кроме того, цены на лекарства дороже по сравнению с рядом стран. В Азербайджан завезены самые современные аппараты для лечения онкологических заболеваний, но имеются проблемы с лекарственными препаратами, что затрудняет лечение больных. Возможно, кто-то привозит эти лекарства, но мы этого не видим”, - отметил А.Амирасланов.