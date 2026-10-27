Агрономы, садоводы и ветеринары из-за рубежа смогут получить долгосрочное разрешение на проживание в Азербайджане

Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в Миграционный кодекс, предусматривающие выдачу долгосрочного разрешения на временное проживание в Азербайджане для ряда категорий иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Предлагается также расширить перечень лиц, которым не требуется разрешение на работу. В него планируется включить руководителей и заместителей руководителей резидентов агропарков - юридических лиц, а также привлеченных ими к работе в Азербайджане агрономов, специалистов по садоводству и ветеринарных врачей с опытом в соответствующей сфере.

Новые положения предлагается применять с 1 января 2027 года по 1 января 2032 года.

По итогам обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.