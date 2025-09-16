Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Милли Меджлис
    • 16 сентября, 2025
    • 10:19
    Адвокатам разрешат защищать себя в суде

    Адвокат сможет самостоятельно представлять свои интересы в суде, выступая в качестве обвиняемого в суде.

    Как сообщает "Report", соответствующая поправка предлагаются в Уголовно-процессуальный и Гражданский кодексы.

    Согласно изменению, вынесенному на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству, адвокат сможет отказаться от защитника и представлять себя сам, если: является военнослужащим; обвиняется в совершении особо тяжкого преступления; при задержании или применении к нему меры пресечения в виде ареста; является одним из обвиняемых, между интересами которых есть противоречие.

     Согласно предлагаемому изменению в Гражданский кодекс, такая же привилегия будет распространяться и на кассационную инстанцию.

