Адвокатам разрешат защищать себя в суде

Адвокат сможет самостоятельно представлять свои интересы в суде, выступая в качестве обвиняемого в суде.

Как сообщает "Report", соответствующая поправка предлагаются в Уголовно-процессуальный и Гражданский кодексы.

Согласно изменению, вынесенному на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству, адвокат сможет отказаться от защитника и представлять себя сам, если: является военнослужащим; обвиняется в совершении особо тяжкого преступления; при задержании или применении к нему меры пресечения в виде ареста; является одним из обвиняемых, между интересами которых есть противоречие.

Согласно предлагаемому изменению в Гражданский кодекс, такая же привилегия будет распространяться и на кассационную инстанцию.