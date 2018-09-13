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    В закон "Об образовании" вносятся поправки

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Готовятся очередные поправки в закон "Об образовании".

    По сообщению Report, поправки связаны с правом на получение образования гражданами Азербайджана за рубежом, а также иностранцев и лиц без гражданства в нашей стране.

    Согласно проекту поправок, в 44-ю статью закона будет добавлен пункт 44.1-1. 

    Согласно этому пункту, страны для грантовых программ, учрежденных органом (структурой), уполномоченным соответствующим органом исполнительной власти, квоты по странам, критерии отбора и список лиц, представленных к получению грантов, будут определяться уполномоченным исполнительной властью органом (структурой).

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