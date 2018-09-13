В закон "Об образовании" вносятся поправки

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Готовятся очередные поправки в закон "Об образовании".

По сообщению Report, поправки связаны с правом на получение образования гражданами Азербайджана за рубежом, а также иностранцев и лиц без гражданства в нашей стране.

Согласно проекту поправок, в 44-ю статью закона будет добавлен пункт 44.1-1.

Согласно этому пункту, страны для грантовых программ, учрежденных органом (структурой), уполномоченным соответствующим органом исполнительной власти, квоты по странам, критерии отбора и список лиц, представленных к получению грантов, будут определяться уполномоченным исполнительной властью органом (структурой).