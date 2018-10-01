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    Сиявуш Новрузов предложил сократить число членов муниципалитетов

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов предложил сократить число членов муниципалитетов. 

    Как сообщает Report, на сегодняшнем первом пленарном заседании осенней сессии парламента С.Новрузов сказал, что в 2019 году пройдут муниципальные выборы.  

    По его словам, существует достаточно законов, связанных с муниципалитетом: "Считаю, что есть необходимость в  усовершенствовании этого. Это должно быть связано не с их деятельностью или полномочиями, а с усовершенствованием процедурных правил с точки зрения численности. Ныне слишком много членов муниципалитетов. Есть районы, где насчитывается около 500 членов муниципалитета. Их число нужно сократить. Это также послужит оперативности работы". 

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