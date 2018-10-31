Пакет госбюджета Азербайджана на 2019 год вынесут на обсуждение ММ на будущей неделе

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Пакет госбюджета Азербайджана на 2019 год вынесут на обсуждение в Милли Меджлисе 5 ноября.

Об этом Report сообщил член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

По его словам, на совместном заседании нескольких комитетов будут обсуждены законопроекты "О госбюджете на 2019 год", "О прожиточном минимуме на 2019 год" и пр., а также смета расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты. Обсуждения пройдут поэтапно.

Ожидается, что после обсуждения в комитетах пакета госбюджета, проект будет рекомендован на пленарное заседание парламента.

В связи с проектом предусматривается проведение пленарных заседаний парламента 13, 14,15, 23, 30-го ноября и принятие пакета госбюджета в третьем чтении.

Напомним, что доходы госбюджета Азербайджана на 2019 год прогнозируются в размере 22 917,5 млн манатов, а расходы - 24 780,1 млн манатов.