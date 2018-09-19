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    Обнародовано число законов, принятых Парламентом Азербайджана в период независимости

    © Report

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "За последние 27 лет общее число законов, принятых Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана, включая изменения в существующее законодательство и ратификацию международных договоров, составляет около 5992".

    Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

    З.Аскеров отметил, что деятельность Милли Меджлиса Азербайджана в период с первого созыва до третьего запомнилась принятием нормативно-правовых актов, статей, конституционных законов, важных для жизни страны, государственного строительства и "стабилизации" законодательства.

    Первый вице-спикер Милли Меджлиса подчеркнул, что парламент в своей деятельности превыше всего ставит интересы азербайджанского народа и старается со всей ответственностью оправдать доверие народа.

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