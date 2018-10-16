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    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

    © Report

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса. 

    Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, включено 17 вопросов. 

    Это - проекты поправок в законы "О банках", "Об ипотеке", "О лотереях", "Об административном производстве", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "Об удостоверении личности граждан Азербайджанской Республики", "О паспортах", "О статусе муниципалитетов", "Об основах финансов муниципалитетов", в том числе в Уголовный кодекс, Кодекс административных проступков, Гражданский, Гражданско-процессуальный, Налоговый, Таможенный кодексы. 

    На заседании также рассмотрят новый законопроект "О защите детей от вредной информации". 

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