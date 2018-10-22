Количество членов Счетной палаты сокращается

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Предлагается сократить количество членов Счетной палаты Азербайджана.

Как сообщает Report, во Внутренний устав Милли Меджлиса вносятся изменения.

Согласно статье 44 устава (Счетная палата Милли Меджлиса), Счетная палата состоит из председателя, заместителя председателя и 7 аудиторов.

Согласно изменениям, количество аудиторов предлагается сократить с 7-ми до 5-ти.

В соответствии с изменениями, в Счетную палату будут входить председатель, заместитель председателя и аудиторы, имеющие высшее образование и не менее 5 лет стажа в областях госуправления, госконтроля, сферах экономики и финансов.

В действующем законодательстве срок трудового стажа не предусмотрен.

Отметим, что согласно другому изменению в законодательстве, увеличивается количество членов Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса.