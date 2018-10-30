Депутат: Открытие НПЗ STAR вошло в историю как очередной пример братства Азербайджана и Турции

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "В Турции по идее президента Азербайджан Ильхама Алиева и при организации SOCAR реализован исключительно успешный проект. Это открытие нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR. Этот проект вошел в историю как очередной пример братства Азербайджана и Турции".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Фазаил Агамалы.

Депутат подчеркнул, что этот проект принесет серьезные экономические и финансовые дивиденды и Турции, и Азербайджану: "Проект сыграет важную роль в более серьезном развитии отношений двух стран в будущем. В Азербайджане нефтяная стратегия заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сейчас успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым".