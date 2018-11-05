Депутат: Надо довести гимн до совершенства

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Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса, председатель партии "Вахдат" Тахир Керимли прокомментировал реакцию на свои высказывания касательно сокращения продолжительности звучания государственного гимна Азербайджана.

В заявлении Report Т.Керимли сказал, что обвинения необоснованны и смехотворны.

По го словам, люди не полностью поняли суть предложения: "В соцсетях и СМИ выдвигаются обвинения. С одной стороны я огорчен, с другой, рад. Я рад, что народ считает священными свои ценности, государство. Огорчает меня то, что обвинения необоснованны. В период депутатской деятельности я всегда затрагивал волнующие народ проблемы. Обвиняют, что это выступление нацелено на смену повестки дня. Я депутат, как я могу изменить повестку дня?! Утверждают, что кто-то хочет написать новый гимн, поэтому Тахир Керимли поднял вопрос. Что это значит, что это за мышление?!"

Он отметил, что считает аргумент о невозможности смены гимна неверным: "Говорят, что этот гимн был гимном АДР. Но ведь не был… До 1920 года у нас не было гимна. Написанный Узеиром Гаджибековым марш был совершенно другим. Узеир Гаджибейли в 1917 году в статье в газете "Ачыг сёз" писал, что старается написать национальным гимн, написал национальный марш, но не считает нужно издавать его. Аранжировка действующего гимна была сделана в 1989 и 2014 годах, эксперты тоже подтверждают, что темп гимна ускорился, стал более быстрым. Если гимн неприкосновенен, почему его аранжируют? В 1992 году были изменены некоторые слова. Неверно думать, что гимн менять нельзя, нельзя считать это догмой. Те, кто совершает нападки на меня, несправедливы. Нынешний гимн был издан правительственной типографией "Песни Родины" в 1919 году. После обретения независимости страны в Национальной академии наук состоялось обсуждение относительно того, кому принадлежат слова гимна, и тогда пришли к выводу, что автор гимна не Ахмед Джавад. Этот вопрос я вообще не затрагиваю. В любом случае мы должны довести гимн до совершенства".

Напомним, что на пленарном заседании Милли Меджлиса 2 ноября Т.Керимли предложил сократить продолжительность звучания гимна, аргументируя это тем, что государственный гимн Азербайджана исполняется четыре минуты, в то время как гимны других государств – две или две с половиной минуты.