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    В Саудовской Аравии отменены сотни авиарейсов после атак хуситов

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 12:54
    В Саудовской Аравии отменены сотни авиарейсов после атак хуситов

    В Саудовской Аравии отменены сотни авиарейсов после атак йеменских хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Cirium.

    По данным компании, в воскресенье аэропорт Эр-Рияда отменил 99,7% запланированных рейсов. Ожидается, что в понедельник будут отменены около 60% рейсов в саудовской столице и более трети по всей стране.

    В свою очередь, сервис Flightradar24 оценивает долю отмененных рейсов в аэропорту Эр-Рияда примерно в 78%.

    На фоне атак немецкая авиагруппа Lufthansa приостановила полеты в Эр-Рияд до 16 октября, а Air France-KLM продлила ограничения до конца месяца.

    Напомним, что в результате одной из атак хуситов на Эр-Рияд погибли 13 человек, более 300 получили ранения. В ходе последующего удара погиб еще один человек, около 12 пострадали.

    Движение Ансар Аллах (хуситы) Саудовская Аравия
    Səudiyyə Ərəbistanında husilərin hücumlarından sonra yüzlərlə aviareys ləğv edilib
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