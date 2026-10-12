В Саудовской Аравии отменены сотни авиарейсов после атак хуситов

В Саудовской Аравии отменены сотни авиарейсов после атак йеменских хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Cirium.

По данным компании, в воскресенье аэропорт Эр-Рияда отменил 99,7% запланированных рейсов. Ожидается, что в понедельник будут отменены около 60% рейсов в саудовской столице и более трети по всей стране.

В свою очередь, сервис Flightradar24 оценивает долю отмененных рейсов в аэропорту Эр-Рияда примерно в 78%.

На фоне атак немецкая авиагруппа Lufthansa приостановила полеты в Эр-Рияд до 16 октября, а Air France-KLM продлила ограничения до конца месяца.

Напомним, что в результате одной из атак хуситов на Эр-Рияд погибли 13 человек, более 300 получили ранения. В ходе последующего удара погиб еще один человек, около 12 пострадали.