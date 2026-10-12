Перевозки сухих грузов ASCO за год выросли на 39%

В объеме перевозок сухогрузными судами ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в январе-сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирована значительная положительная динамика.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, если за 9 месяцев 2025 года сухогрузными судами было перевезено 1 млн 19 тыс. 65 тонн грузов, то за аналогичный период 2026 года этот показатель вырос на 39% и достиг 1 млн 415 тыс. 187 тонн.

Эта положительная динамика в общих показателях проявилась и в прошлом месяце. Так, в сентябре текущего года было перевезено 163 090 тонн грузов, что на 19 975 тонн или на 14%, больше по сравнению со 143 115 тоннами в соответствующем месяце 2025 года.

Заметный рост наблюдался и в транзитных перевозках сухогрузными судами. В январе-сентябре объем транзитных грузов составил 1 млн 14 тыс. 615 тонн. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 476 192 тонны. Таким образом, объем транзитных перевозок увеличился на 538 423 тонны или на 113%.