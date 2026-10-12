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    За 9 месяцев Азербайджан вернул иностранным гражданам 7,3 млн манатов НДС

    Финансы
    • 12 октября, 2026
    • 12:39
    За 9 месяцев Азербайджан вернул иностранным гражданам 7,3 млн манатов НДС

    В Азербайджане в январе-сентябре 2026 года физическим лицам из государственного бюджета возвращено 157 млн 192,1 тыс. манатов налога на добавленную стоимость (НДС).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Возврат НДС охватил товары, приобретенные у субъектов розничной торговли и общепита (за исключением нефте- и газопродуктов, автомобилей, алкоголя и табачных изделий), а также услуги, включая театральные постановки, кинопоказы, посещение музеев и концерты симфонических оркестров, медуслуги, предоставляемые медучреждениями и частнопрактикующими врачами, и услуги проживания в отелях на освобожденных территориях.

    Кроме того, за 9 месяцев в рамках системы tax free иностранным гражданам за товары, приобретенные для личного потребления в Азербайджане, из бюджета возвращено 7 млн 319,2 тыс. манатов НДС.

    Государственная налоговая служба Азербайджана Налог на добавленную стоимость (НДС)
    Azərbaycanda 9 ayda xarici vətəndaşlara 7 milyon manatdan çox ƏDV qaytarılıb
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    44 - Tezliklə

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