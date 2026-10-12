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    ГФСЗ: За 9 месяцев на пенсии выделено 5,8 млрд манатов

    Финансы
    • 12 октября, 2026
    • 13:05
    ГФСЗ: За 9 месяцев на пенсии выделено 5,8 млрд манатов

    В январе-сентябре 2026 года на пенсионные выплаты в Азербайджане направлено 5 млрд 874 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ), это на 548 млн манатов (на 10%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    С начала текущего года пенсии проиндексированы и увеличены на 9,3%.

    На 1 октября среднемесячный размер пенсии увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 596 манатов, в том числе среднемесячная пенсия по возрасту составила 634 маната.

    За 9 месяцев через электронную систему в проактивном порядке назначено 28 тыс. пенсий, а с начала 2019 года, когда была запущена электронная система назначения пенсий, - 206 тыс. пенсий.

    Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Пенсионные выплаты
    DSMF: 9 ayda pensiyalara 5,8 milyard manat vəsait yönəldilib
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