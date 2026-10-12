Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Состоялся обмен азербайджано-камбоджийскими документами - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 12:42
    Состоялся обмен азербайджано-камбоджийскими документами - ОБНОВЛЕНО

    12 октября с участием президента Ильхама Алиева и премьер-министра Хун Манета состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Королевством Камбоджа.

    Как сообщает Report, "Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Университетом АДА при Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики и Национальным институтом дипломатии и международных отношений Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа" обменялись ректор Университета АДА Хафиз Пашаев и президент Национального института дипломатии и международных отношений Камбоджи Фанн Макара.

    "Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Камбоджа об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, а также злоупотребления налоговыми льготами в отношении налогов на доходы" обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр торговли Камбоджи Чам Нимул.

    "Рамочным соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Камбоджа о торгово-экономическом сотрудничестве" обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр торговли Камбоджи Чам Нимул.

    12 октября состоялась церемония обмена подписанными между Азербайджаном и Камбоджей документами при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Камбоджи Хун Манета.

    Об этом сообщает корреспондент Report.

    Состоялся обмен азербайджано-камбоджийскими документами - ОБНОВЛЕНО
    Состоялся обмен азербайджано-камбоджийскими документами - ОБНОВЛЕНО
    Состоялся обмен азербайджано-камбоджийскими документами - ОБНОВЛЕНО
    Состоялся обмен азербайджано-камбоджийскими документами - ОБНОВЛЕНО
    Состоялся обмен азербайджано-камбоджийскими документами - ОБНОВЛЕНО

    Ильхам Алиев Хун Манет Азербайджано-камбоджийские отношения Камбоджа
    Фото
    Azərbaycanla Kamboca arasında üç sənəd mübadilə olunub - YENİLƏNİB
    Фото
    Azerbaijan–Cambodia documents exchanged - UPDATED
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей