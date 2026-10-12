Состоялся обмен азербайджано-камбоджийскими документами - ОБНОВЛЕНО

12 октября с участием президента Ильхама Алиева и премьер-министра Хун Манета состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Королевством Камбоджа.

Как сообщает Report, "Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Университетом АДА при Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики и Национальным институтом дипломатии и международных отношений Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа" обменялись ректор Университета АДА Хафиз Пашаев и президент Национального института дипломатии и международных отношений Камбоджи Фанн Макара.

"Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Камбоджа об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, а также злоупотребления налоговыми льготами в отношении налогов на доходы" обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр торговли Камбоджи Чам Нимул.

"Рамочным соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Камбоджа о торгово-экономическом сотрудничестве" обменялись министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр торговли Камбоджи Чам Нимул.

11:35

12 октября состоялась церемония обмена подписанными между Азербайджаном и Камбоджей документами при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Камбоджи Хун Манета.

Об этом сообщает корреспондент Report.