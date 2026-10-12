İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanla Kamboca arasında üç sənəd mübadilə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 12:34
    Azərbaycanla Kamboca arasında üç sənəd mübadilə olunub - YENİLƏNİB

    Azərbaycanla Kamboca arasında imzalanmış sənədlərin oktyabrın 12-də Prezident İlham Əliyevin və Baş nazir Hun Manetin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub.

    "Report" xəbər verir ki, "Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində ADA Universiteti ilə Kamboca Krallığının Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin Diplomatiya və Beynəlxalq Əlaqələr Milli İnstitutu arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu"nu ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev və Kambocanın Diplomatiya və Beynəlxalq Əlaqələr Milli İnstitutunun prezidenti Fann Makara mübadilə etdilər.

    "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Kamboca Krallığı Hökuməti arasında gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın, habelə vergi üstünlüklərindən sui-istifadənin qarşısının alınması haqqında Saziş"i Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və Kambocanın ticarət naziri xanım Çam Nimul mübadilə etdilər.

    "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Kamboca Krallığı Hökuməti arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Çərçivə Sazişi"ni Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və Kambocanın ticarət naziri xanım Çam Nimul mübadilə etdilər.

    Azərbaycan və Kamboca arasında imzalanmış sənədlərin oktyabrın 12-də Prezident İlham Əliyevin və Baş nazir Hun Manetin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub.

    Bu barədə "Report"un əməkdaşı xəbər verib.

    Azərbaycanla Kamboca arasında üç sənəd mübadilə olunub - YENİLƏNİB
    Azərbaycanla Kamboca arasında üç sənəd mübadilə olunub - YENİLƏNİB
    Azərbaycanla Kamboca arasında üç sənəd mübadilə olunub - YENİLƏNİB
    Azərbaycanla Kamboca arasında üç sənəd mübadilə olunub - YENİLƏNİB
    Azərbaycanla Kamboca arasında üç sənəd mübadilə olunub - YENİLƏNİB

    İlham Əliyev Hun Manet Sənəd mübadiləsi Kamboca Krallığı
    Foto
    Состоялся обмен азербайджано-камбоджийскими документами - ОБНОВЛЕНО
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    Azerbaijan–Cambodia documents exchanged - UPDATED
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