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    Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 27°

    Экология
    • 12 октября, 2026
    • 12:51
    Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 27°

    В Азербайджане 13 октября прогнозируется 27 градусов тепла, местами пройдут дожди.

    Как сообщает Report, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых пригородных районах не исключена вероятность кратковременного небольшого дождя. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 17-20, днем - 22-26° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

    В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако ночью и утром в восточных районах, а ближе к вечеру в некоторых местах ожидается дождь. В отдельных местах не исключаются ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Восточный ветер в части восточных районов временами усилится.

    Температура воздуха ночью составит 14-18, днем - 23-27° тепла, в горах ночью 4-9, днем - 13-18° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah 27 dərəcə isti olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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