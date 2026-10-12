Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 27°

В Азербайджане 13 октября прогнозируется 27 градусов тепла, местами пройдут дожди.

Как сообщает Report, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых пригородных районах не исключена вероятность кратковременного небольшого дождя. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-20, днем - 22-26° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако ночью и утром в восточных районах, а ближе к вечеру в некоторых местах ожидается дождь. В отдельных местах не исключаются ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Восточный ветер в части восточных районов временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-18, днем - 23-27° тепла, в горах ночью 4-9, днем - 13-18° тепла.