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    Орбан: Одобрение закона об образовании меньшинств приблизит вступление Украины в ЕС

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 12:53
    Орбан: Одобрение закона об образовании меньшинств приблизит вступление Украины в ЕС

    Венгрия ожидает, что Верховная рада Украины в понедельник 12 октября одобрит закон об образовании национальных меньшинств, согласованный сторонами в мае-июне, что станет важным шагом к открытию всех кластеров переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

    "Мы ожидаем его одобрения сегодня, поэтому с нетерпением жду новостей из Киева", - заявила она.

    По ее словам, законопроект был одобрен комитетом по вопросам образования Верховной рады на прошлой неделе и теперь вынесен на рассмотрение парламента.

    Орбан поблагодарила венгерских и украинских экспертов и политиков, участвовавших в согласовании документа, отметив, что достигнутый результат отвечает европейским и венгерским интересам и ценностям.

    Глава МИД Венгрии также сообщила, что в понедельник Черногория закроет три переговорные главы в рамках процесса вступления в ЕС. Это будет сделано в рамках межправительственной конференции с Черногорией, которая пройдет позже вечером в Люксембурге.

    Она назвала расширение ЕС одним из наиболее успешных инструментов внешней политики Евросоюза и заявила, что Венгрия заинтересована в продвижении Черногории к членству, и поддерживает амбициозную повестку расширения ирландского председательства.

    Анита Орбан Венгрия Украина Черногория
    Hungary expects Ukraine to pass minority education law, FM says
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