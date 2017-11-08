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    ЦИК предоставляется право наказывать депутатов

    В связи с этим вносятся изменения в Избирательный кодекс© Report

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Предлагается предоставить Центральной избирательной комиссии (ЦИК) полномочия наказывать депутатов Милли Меджлиса за нарушение правил этического поведения.

    Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в Избирательный кодекс.

    В изменениях в статью 175 (Принятие решения о лишении мандата депутата Милли Меджлиса) говорится: "При наличии оснований, указанных в пунктах 2, 4, 5, 6 и 7 части I статьи 89 Конституции Азербайджанской Республики, решение о лишении мандата депутата принимается Центральной избирательной комиссией.

    Решение ЦИК может быть обжаловано в соответствующем суде".

    Это предложение вызвало разногласия среди некоторых депутатов.

    В ближайшее время проект будет вынесен на общее обсуждение.

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