ЦИК предоставляется право наказывать депутатов

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Предлагается предоставить Центральной избирательной комиссии (ЦИК) полномочия наказывать депутатов Милли Меджлиса за нарушение правил этического поведения.
Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в Избирательный кодекс.
В изменениях в статью 175 (Принятие решения о лишении мандата депутата Милли Меджлиса) говорится: "При наличии оснований, указанных в пунктах 2, 4, 5, 6 и 7 части I статьи 89 Конституции Азербайджанской Республики, решение о лишении мандата депутата принимается Центральной избирательной комиссией.
Решение ЦИК может быть обжаловано в соответствующем суде".
Это предложение вызвало разногласия среди некоторых депутатов.
В ближайшее время проект будет вынесен на общее обсуждение.
İlkin PirəliАвтор новости
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