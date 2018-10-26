Бахар Мурадова: Для успешных достижений обществу и государству следует трудиться сообща

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Милли Меджлис Азербайджана предпринимает шаги по усовершенствованию законодательной базы. Для достижения Целей устойчивого развития Азербайджан внес изменения в законы. Социальная направленность бюджета государства в нашей стране создает условия для достижения данных целей".

Как сообщает Report, об этом вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова сказала на проходящем в рамках VI Бакинского международного гуманитарного форума интерактивном обсуждения на тему "Роль молодежи, женщин, парламента, гражданского общества и других заинтересованных сторон в выполнении Целей устойчивого развития".

Она отметила, что ежегодно уделяется особое внимание на выделение из бюджета средств для защиты прав ранимых групп населения.

Б.Мурадова отметила, что Азербайджан предпринимает все шаги для достижения Целей устойчивого развития: "Для успешных достижений гражданское общество и государство должны работать сообща. В стране во всех госструктурах осуществляют деятельность общественные советы. Азербайджан находится в военном положении, положение беженцев и вынужденных переселенцев в нашей стране лучше, чем у беженцев в других странах".