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Журналисты посетили крепость Шахбулаг

Журналисты посетили крепость Шахбулаг Продолжается поездка группы представителей местных СМИ в освобожденный от оккупации Агдамский район.
Медиа
4 июня 2021 г. 16:54
Журналисты посетили крепость Шахбулаг

Продолжается поездка группы представителей местных СМИ в освобожденный от оккупации Агдамский район.

По сообщению сотрудника Report, в поездке в освобожденную от оккупации часть Агдамского района принимает участие специальный представитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов.

Делегация посетила крепость и мечеть Шахбулаг.

Представителям СМИ была предоставлена информация об историко-религиозном памятнике, подвергшемся армянскому вандализму.

Отметим, что поездка организована Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

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Версия на английском языке ФотоJournalists visit Shahbulag Castle and Mosque
Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər Şahbulaq qalası və məscidində olub

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