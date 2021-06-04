Журналисты посетили крепость Шахбулаг

Продолжается поездка группы представителей местных СМИ в освобожденный от оккупации Агдамский район.

Продолжается поездка группы представителей местных СМИ в освобожденный от оккупации Агдамский район.

По сообщению сотрудника Report, в поездке в освобожденную от оккупации часть Агдамского района принимает участие специальный представитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов.

Делегация посетила крепость и мечеть Шахбулаг.

Представителям СМИ была предоставлена информация об историко-религиозном памятнике, подвергшемся армянскому вандализму.

Отметим, что поездка организована Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.