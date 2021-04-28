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Журналисты побывали в Азыхской пещере

Журналисты побывали в Азыхской пещере При организации Министерства экологии и природных ресурсов представители местных средств массовой информации побывала в освобожденном от оккупации селе Азых Ходжавендского района и Азыхской пещере.
Медиа
28 апреля 2021 г. 19:17
Журналисты побывали в Азыхской пещере

При организации Министерства экологии и природных ресурсов представители местных средств массовой информации побывала в освобожденном от оккупации селе Азых Ходжавендского района и Азыхской пещере.

Как сообщает командированный в Ходжавенд сотрудник Report, начальник Службы охраны биоразнообразия министерства Фирудин Алиев рассказал журналистам об Азыхской пещере, считающейся древним человеческим поселением в Азербайджане.

"Исследования были начаты Мамедали Гусейновым в 1960 году, в 1968 году была обнаружена женская нижняя челюсть. К сожалению, в 1993 году армяне провели незаконные археологические раскопки, и обнаруженные здесь археологические образцы были перевезены в зарубежные страны. Информации об этих образцах нет, и они утеряны. Здесь найдены орудия труда, относящиеся к бронзовому веку. Кроме того, Азыхская пещера является одним из 6 палеонтологических памятников, существующих в Азербайджане", - сказал он.

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Версия на английском языке ФотоJournalists visit Azykh Cave in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər Azıx mağarasında olublar

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