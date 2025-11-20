Завершилась программа обучения "Цифровая журналистика" в рамках "Академия Euronews"

Завершился очередной учебный модуль по теме "Цифровая журналистика" (Digital Journalism), проходивший с 17 по 20 ноября в рамках международной образовательной программы "Академия Euronews", организованной по инициативе Агентства по развитию медиа и телеканала Euronews.

Как сообщает Report, в первые два дня обучения известный специалист телеканала Euronews, мультимедийный журналист с более чем 14-летним международным опытом Туба Алтункая провела тренинг на тему "Цифровой сбор новостей и журналистика, основанная на данных", где участникам была предоставлена обширная информация о методах сбора информации, проверке фактов и аналитической презентации в цифровой среде.

Третий день программы был посвящен теме "Управление социальными сетями и каналами YouTube". Акис Татсис, руководитель греческой службы и ташкентского бюро Euronews, проинформировал участников о построении контент-стратегии на цифровых платформах и повышении эффективности публикаций.

В последний день обучения А. Татсис в рамках темы "Мобильная журналистика" объяснил участникам правила оперативной съемки с помощью мобильного телефона, правильные подходы к композиции и освещению, качественной записи звука, а также обработки фото- и видеоматериалов с помощью мобильных инструментов редактирования.