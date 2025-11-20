İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "Euronews Academy" çərçivəsində keçirilən "Rəqəmsal Jurnalistika" təlim proqramı yekunlaşıb

    Media
    • 20 noyabr, 2025
    • 17:37
    Euronews Academy çərçivəsində keçirilən Rəqəmsal Jurnalistika təlim proqramı yekunlaşıb

    Medianın İnkişafı Agentliyi və "Euronews" telekanalının birgə təşəbbüsü ilə keçirilən "Euronews Academy" beynəlxalq tədris proqramı çərçivəsində noyabrın 17-dən 20-dək davam edən "Rəqəmsal Jurnalistika ("Digital Journalism")" mövzusunda növbəti təlim modulu başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, təlimin ilk iki günündə "Euronews" telekanalının tanınmış mütəxəssisi, 14 ildən artıq beynəlxalq təcrübəyə malik multimedia jurnalisti Tuba Altunkaya tərəfindən "Rəqəmsal xəbər toplanması və məlumat əsaslı jurnalistika" mövzusunda təlim keçilərək iştirakçılara rəqəmsal mühitdə informasiya toplama, faktların yoxlanılması və analitik təqdimat üsulları barədə geniş məlumat verilib.

    Proqramın üçüncü günü "Sosial media və "YouTube" kanallarının idarə olunması" mövzusuna həsr edilib. "Euronews"un Yunan xidməti və "Euronews" Daşkənd Bürosunun rəhbəri Akis Tatsis rəqəmsal platformalarda kontent strategiyasının qurulması, paylaşımların effektivliyinin artırılması barədə iştirakçıları məlumatlandırıb.

    Təlim proqramının son günündə isə A. Tatsis "Mobil jurnalistika" mövzusu çərçivəsində iştirakçılara mobil telefon vasitəsilə operativ çəkilişin aparılması, kompozisiya və işıqlandırma üzrə düzgün yanaşmalar, səsin keyfiyyətli yazılması, eləcə də foto və videomaterialların mobil redaktə alətləri vasitəsilə işlənməsi qaydalarını izah edib.

    “Euronews” Medianın İnkişafı Agentliyi Rəqəmsal Jurnalistika Mobil jurnalistika
    Foto
    Завершилась программа обучения "Цифровая журналистика" в рамках "Академия Euronews"

    Son xəbərlər

    18:42

    Zelenski Pentaqon nümayəndələri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    18:32

    Ermənistan parlamenti Aİ-nin böhranların idarə edilməsi üzrə əməliyyatlarında iştirakı müzakirə edəcək

    Region
    18:28

    "Kəpəz" ev oyunlarını Yevlax şəhər stadionunda keçirəcək

    Futbol
    18:22

    Azərbaycan Portuqaliyaya ixrac etdiyi neftin həcmini açıqlayıb

    Energetika
    18:19

    Azərbaycanda dövlət hesabına verilmiş ipoteka kreditlərinin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    18:09

    Sabah Bakıda D-8 Media Forumu keçiriləcək

    Media
    18:05
    Foto

    Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasında 2024-cü ilin yekunlarına dair yığıncaq keçirilib

    Fərdi
    17:40

    Sabah Bakıda Ermənistandan olan ekspertlərin iştirakı ilə dəyirmi masa keçiriləcək

    Xarici siyasət
    17:37
    Foto

    "Euronews Academy" çərçivəsində keçirilən "Rəqəmsal Jurnalistika" təlim proqramı yekunlaşıb

    Media
    Bütün Xəbər Lenti