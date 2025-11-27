Зарина Калмуратова: Медиаграмотность подразумевает ответственность за публикуемую информацию

Медиаграмотность – это не просто способность отличать правдивую информацию от дезинформации, но и умение работать с контентом - понимать, какой информацией человек делится и какие сведения распространяет.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Зарина Калмуратова на панельной дискуссии в рамках 12-го заседания Рабочей группы по вопросам медиа и информации ОТГ.

По ее словам, медиаграмотность включает оценку собственных действий, таких как "Что мы распространяем?" и "Что должны распространять?".

"В Кыргызстане уже более трех лет действует закон о защите от фейковой информации. Согласно этому закону, ресурс, распространяющий ложные сведения, может быть заблокирован на срок до двух месяцев", - подчеркнула она.

При этом Калмуратова отметила, что механизм действия закона не распространяется на социальные сети. "К сожалению, бороться с дезинформацией, распространяемой через соцсети, крайне сложно", - заключила эксперт.