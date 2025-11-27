Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Зарина Калмуратова: Медиаграмотность подразумевает ответственность за публикуемую информацию

    Медиа
    • 27 ноября, 2025
    • 16:07
    Зарина Калмуратова: Медиаграмотность подразумевает ответственность за публикуемую информацию

    Медиаграмотность – это не просто способность отличать правдивую информацию от дезинформации, но и умение работать с контентом - понимать, какой информацией человек делится и какие сведения распространяет.

    Как сообщает Report, об этом заявила представитель Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Зарина Калмуратова на панельной дискуссии в рамках 12-го заседания Рабочей группы по вопросам медиа и информации ОТГ.

    По ее словам, медиаграмотность включает оценку собственных действий, таких как "Что мы распространяем?" и "Что должны распространять?".

    "В Кыргызстане уже более трех лет действует закон о защите от фейковой информации. Согласно этому закону, ресурс, распространяющий ложные сведения, может быть заблокирован на срок до двух месяцев", - подчеркнула она.

    При этом Калмуратова отметила, что механизм действия закона не распространяется на социальные сети. "К сожалению, бороться с дезинформацией, распространяемой через соцсети, крайне сложно", - заключила эксперт.

    ОТГ рабочая группа медиаграмотность Кыргызстан Зарина Калмуратова
    Qırğızıstanlı nümayəndə: Media savadlılığı dezinformasiya ilə gerçək informasiyanı fərqləndirmək deyil
    Media literacy goes beyond distinguishing real news from disinformation, Kyrgyz official

    Последние новости

    16:30

    В Турции призвали расширить турецко-азербайджанскую медиа-платформу за счет участия других тюркских стран

    Медиа
    16:29

    Европарламент принял резолюцию по Украине

    Другие
    16:17

    Захарова: Лавров не примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Австрии

    В регионе
    16:15

    Прикаспийские страны продлили на 2026 год запрет на вылов осетров

    В регионе
    16:10

    Азербайджан и Иордания запускают прямое авиасообщение с июня

    Инфраструктура
    16:09

    Лига Сичева: Азербайджан становится воротами для Балтийского бизнеса на Южный Кавказ - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    16:07

    TƏBİB представил концепцию реформирования первичных медуслуг

    Здоровье
    16:07

    Зарина Калмуратова: Медиаграмотность подразумевает ответственность за публикуемую информацию

    Медиа
    16:05

    Макрон сообщил о семи погибших из-за схода оползня на острове Таити

    Другие страны
    Лента новостей