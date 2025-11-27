Qırğızıstanlı nümayəndə: Media savadlılığı dezinformasiya ilə gerçək informasiyanı fərqləndirmək deyil
- 27 noyabr, 2025
- 15:12
Media savadlılığı yalnız dezinformasiya ilə gerçək informasiyanı fərqləndirməkdən ibarət deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu Qırğız Respublikasının Mədəniyyət, İnformasiya, Gənclər və İdman Siyasəti Nazirliyinin İnformasiya Siyasəti Departamentinin baş mütəxəssisi Zarina Kalmuratova noyabrın 27-də Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Media və informasiya üzrə işçi qrupunun 12-ci iclası çərçivəsində "Müasir dövrdə artan qlobal informasiya təhdidlərinə qarşı dayanıqlı və preventiv tədbirlər: türk dövlətlərinin media ekosistemi nümunəsində" adlı paneldə deyib.
Onun sözlərinə görə, media savadlılığı anlayışında həm də "nəyi yayırıq", "nəyi yaymalıyıq" kimi incəliklər də var:
"Məsələn, Qırğızıstanda üç ildən çoxdur ki, feyk məlumatlardan qorunma haqqında qanun var. O qanun əsasında yanlış məlumat yayan mənbə iki aya qədər bloklana bilər".
Baş mütəxəssis qeyd edib ki, sözügedən qanunu sosial mediaya tətbiq etmək mümkün deyil.
"Təəssüf ki, sosial media vasitəsilə yayılan dezinformasiyalarla mübarizə çox çətindir".