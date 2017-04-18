Запущен единый информационный портал азербайджанцев России

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В России начал функционировать единый информационный портал азербайджанцев России AzRu.org.

Как передает Report, об этом сообщил автор проекта - главный редактор портала Роман Агаев.

По его словам, на данном сайте будут публиковаться актуальные новости, представляющие интерес для азербайджанской общины России, последние известия из России и Азербайджана, вписывающиеся в контекст двусторонних отношений, репортажи о мероприятиях, проводимых в разных регионах России различными азербайджанскими организациями или проходящих с их активным участием, интересные факты об Азербайджане и о богатом историко-культурном наследии азербайджанского народа, информационные сообщения о деятельности русской общины Азербайджана, статьи об интересных персонах азербайджанской общины России и русской общины Азербайджана, авторские материалы, анонсы и объявления.

"Мы готовы всецело содействовать качественному и правильному с точки зрения грамотного преподнесения информации освещению того или иного мероприятия, способствовать распространению данной информации в СМИ России и Азербайджана, а также среди более широкой аудитории. Кроме того, мы готовы обеспечить продюсерское сопровождение деятельности как организаций, так и творческих коллективов и отдельных активистов азербайджанской общины России с последующим созданием интересных передач, сюжетов и документальной хроники", - говорится в обращении Романа Агаева.