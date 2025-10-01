Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Военное руководство Донецкой области наградило сотрудника Report и Baku TV

    Медиа
    • 01 октября, 2025
    • 17:03
    Военное руководство Донецкой области наградило сотрудника Report и Baku TV

    Военное руководство Донецкой области Украины наградило сотрудника восточноевропейского бюро Report и Baku TV Мубариза Асланова нагрудным знаком.

    Как сообщает Report, почетный нагрудный знак "Донецкая область" вручил руководитель военной администрации Донецкой области генерал Вадим Флашкин.

    Нагрудный знак вручен лицам из различных сфер за дружбу с Донецкой областью.

    Украина Донецкая область журналист Report Baku TV награда
    Фото
    Donetsk vilayətinin hərbi rəhbərliyi "Report" və Baku TV-nin əməkdaşını təltif edib

