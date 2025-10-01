Военное руководство Донецкой области наградило сотрудника Report и Baku TV

Военное руководство Донецкой области Украины наградило сотрудника восточноевропейского бюро Report и Baku TV Мубариза Асланова нагрудным знаком.

Как сообщает Report, почетный нагрудный знак "Донецкая область" вручил руководитель военной администрации Донецкой области генерал Вадим Флашкин.

Нагрудный знак вручен лицам из различных сфер за дружбу с Донецкой областью.