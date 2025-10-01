İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Donetsk vilayətinin hərbi rəhbərliyi "Report" və Baku TV-nin əməkdaşını təltif edib

    Media
    • 01 oktyabr, 2025
    • 16:56
    Donetsk vilayətinin hərbi rəhbərliyi Report və Baku TV-nin əməkdaşını təltif edib

    Donetsk vilayətinin hərbi rəhbərliyi "Report" və Baku TV-nin Şərqi Avropa bürosunda əməkdaşı Mübariz Aslanovu döş nişanı ilə təltif edib.

    "Donetsk vilayəti" fəxri döş nişanını Donetsk vilayəti hərbi administrasiyanın rəhbəri general Vadim Flaşkin təqdim edib.

    Döş nişanı müxtəlif sahələrdə olan şəxslərin Donetsk vilayəti ilə dostluğa görə verilib.

    Ukrayna Donetsk vilayəti Jurnalist
    Foto
