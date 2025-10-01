Donetsk vilayətinin hərbi rəhbərliyi "Report" və Baku TV-nin əməkdaşını təltif edib
Media
- 01 oktyabr, 2025
- 16:56
Donetsk vilayətinin hərbi rəhbərliyi "Report" və Baku TV-nin Şərqi Avropa bürosunda əməkdaşı Mübariz Aslanovu döş nişanı ilə təltif edib.
"Donetsk vilayəti" fəxri döş nişanını Donetsk vilayəti hərbi administrasiyanın rəhbəri general Vadim Flaşkin təqdim edib.
Döş nişanı müxtəlif sahələrdə olan şəxslərin Donetsk vilayəti ilə dostluğa görə verilib.
