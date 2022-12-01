Влиятельное издание Politico рассказало об успехах Азербайджана в разминировании

Ветеран британской армии и бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэтт Уотли, в своей статье "Консенсус Запада в отношении "плана Маршалла" для Украины ошибочен" затронул вопрос о минах на Востоке европейской страны и обратил внимание на то, что Азербайджан я

Ветеран британской армии и бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэтт Уотли, в своей статье "Консенсус Запада в отношении "плана Маршалла" для Украины ошибочен" затронул вопрос о минных полях в восточно- европейской стране и обратил внимание на то, что Азербайджан является передовиком в борьбе с этой проблемой.

Report сообщает, что статья Мэтт Уотли была опубликована в престижном издании Politico.

По словам Мэтта Уотли, раскритиковавшего в своей статье предложенный Западом "план Маршалла" по восстановлению Украины, отмечается, что если основываться исключительно на деньгах, то новый план просто не сработает. Тем не менее, это консенсус среди западных стран, которые не только неправильно оценили реальный масштаб войны и ее последствия для всего мира, но и теперь склонны применять неправильные уроки из истории постконфликтного восстановления:

"Недавний опыт на Кавказе подтверждает это после того, как Азербайджан восстановил контроль над карабахским регионом и значительной частью своей суверенной территории, незаконно оккупированной соседней Арменией".

Он напомнил, что за последние два года Азербайджан начал восстановительные работы в одном из самых заминированных районов мира:

"Очистка возвращенных земель была приоритетной задачей: она открыла путь сотням тысяч вынужденных переселенцев вернуться в свои дома. Поскольку их переселение стало предметом национальной гордости, правительство направило на эту работу свои национальные ресурсы.

Бывший представитель ОБСЕ отметил, что разминирование является дорогостоящей и сложной задачей, но подчеркнул, что Азербайджан добился прогресса в этом вопросе.

"С момента освобождения региона два года назад Азербайджан очистил 514 квадратных километров территории, что в 1,5 раза больше, чем очищенные территории мира в 2020 году. Это прогресс, но осталось еще 11 270 квадратных километров".

В то же время Мэтт Уотли указал на масштабность проблемы в Украине и сказал, что по сравнению с Карабахом в восточноевропейской стране заминированных территорий в 10 раз больше.

Отметим, что "План Маршалла" или "Программа восстановления Европы" под своим официальным названием - это программа помощи США Европе после Второй мировой войны. Эта инициатива была предложена госсекретарем США Джорджем Дж. Маршаллом в 1947 г. и вступила в силу в апреле 1948 г. В реализации плана участвовали 17 европейских стран, в том числе и Западная Германия.

"План Маршалла" способствовал установлению мира после войны в Западной Европе. Целью плана было восстановление разрушенной войной европейской экономики, снятие торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран, вытеснение коммунистов из властных структур, развитие Европы в целом.

Этот план предусматривал помощь в послевоенном восстановлении экономики СССР, но руководство Советского Союза отказалось от всех форм помощи по программе.