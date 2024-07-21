В Шуше продолжает работу Второй Глобальный медиафорум

В Шуше продолжает работу Второй Глобальный медиафорум.

В Шуше продолжает работу Второй Глобальный медиафорум.

Как сообщает командированный в Шушу корреспондент Report , помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обратится к участникам форума с официальным приветствием.

Далее форум продолжит свою работу в формате панельных дискуссий.

Сначала под модераторством ведущей и главного продюсера TRT World Гиды Фахри (Ghida Fakhry) будут проведены обсуждения на тему "Оценка влияния: установление сферы охвата дезинформации".

Вторая панель дня состоится на тему "Политика и инициативы для построения более устойчивого к дезинформации общества". Дискуссии будет модерировать менеджер Исследовательского центра "Аль-Джазиры" Эззеддин Абдельмула (Ezzeddine Abdelmoula).

Отметим, что во Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией" участвуют более 150 иностранных гостей почти из 50 стран, в том числе представители информационных агентств около 30 стран, 3 международных организаций и 82 медиасубъектов.